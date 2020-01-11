Haberler » Güncel » Malatya'da 63 bin kilometrelik kapalı yol açıldı - Haber

Malatya'da 63 bin kilometrelik kapalı yol açıldı

Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte yüzlerce kırsal mahalle yolunun kapandığı Malatya'da ekipler şuana kadar 63 bin 804 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

11.01.2020 15:48 | Son Güncelleme: 11.01.2020 15:53Malatya'da 63 bin kilometrelik kapalı yol açıldı
Geçtiğimiz hafta yaşanan yoğun kar yağışı ile birlikte yüzlerce kırsal mahalle yolunun kapandığı 'da ekipler şuana kadar 63 bin 804 kilometrelik yolu ulaşıma açtı.

Malatya Büyükşehir Belediyesi Yol Altyapı Koordinasyon Daire Başkanlığı İlçeler Yol Yapım ve Bakım Şube Müdürlüğü ekiplerince geçtiğimiz hafta yağan yoğun kar yağışı sonrası yoğun mesai harcandı. Kent genelinde 27 ekip halinde kapalı yollara müdahale edilirken, özellikle yüksek kesimlerde fırtına nedeniyle ekipler zorlu bir mücadele verdi.

Son bir hafta içerisinde geceli gündüzlü çalışan ekipler toplamda 63 bin 804 kilometrelik kapalı yolu temizleyerek yeniden ulaşıma açtı. En çok yolun kapandığı Pütürge ilçesinde belediye ekipleri 10 bin kilometrelik yol açarken, meteorolojiden alınan bilgilere göre bölgede şu sıralar kar yağışının beklenmediği öğrenildi. - MALATYA

Koordinasyon Daire Başkanlığı, Malatya, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42  Uludağ hafta sonu dolup taştı - Haber
17:42  Keltepe Kayak Merkezi'ne servisler başladı - Haber
17:42  Kahramanmaraş'ın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı etkinlikleri - Haber
17:42  Marmara Denizi'ndeki deprem - Haber
17:41  Bursa'da FETÖ'nün 'askeri mahrem' yapılanmasında yakalanan 71 kişi tutuklandı - Haber
17:29  İstanbul'da hissedilen 4,7 büyüklüğündeki depremin ardından uzmanlardan ilk yorum geldi - Haber
17:19  Deprem sonrası AFAD'tan ilk açıklama: Olumsuz bir ihbar bulunmuyor - Haber
16:57  Marmara Denizi beşik gibi! Sabahtan bu yana 54 deprem oldu - Haber
16:57  Marmara'da meydana gelen 4,7 şiddetindeki depremden ilk görüntüler geldi - Haber
16:40  Son dakika: Marmara Bölgesi'nde korkutan deprem! İstanbul başta olmak üzere çevre illerde hissedildi - Haber
11.01.2020 17:44:49