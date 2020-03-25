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Malatya'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere yönelik denetim

Malatya'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere yönelik denetimMALATYA'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan evden çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi.

25.03.2020 01:14 | Son Güncelleme: 25.03.2020 01:18
Malatya 'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere yönelik denetim
MALATYA'da, koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında alınan evden çıkma yasağına uymayan 65 yaş ve üstü vatandaşlar, polis tarafından uyarılarak evlerine gönderildi. Zabıta ekipleri da marketlerde 'Sosyal Mesafe Kuralı'nı denetledi.
İçişleri Bakanlığı'nca 65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı olanların sokağa çıkmalarına sınırlama getirildi. Malatya'da yasağa rağmen dışarı çıkanlar için polis ekipleri sokaklarda denetim yaptı. Meydan, cadde ve sokaklarda yapılan kimlik denetiminde yasağa uymadığı belirlenen vatandaşlar, evlerine gönderildi.
ZABITA MARKETLERİ DENETLEDİ
Marketlerin metrekare kapasitelerinin yüzde 10'u kadar müşteri alabilme uygulamasının ilk gününde de Malatya'daki marketlerde zabıta ekiplerince denetim yapıldı. Alışveriş yapan müşterilerin sosyal mesafeyi koruduğu görüldü.
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Malatya’da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere yönelik denetim

Kaynak: DHA

Etiketler : Malatya, Zabıta, Polis, Güncel

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Malatya'da, 65 yaş üstü vatandaşlar ile marketlere yönelik denetim

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