Haberler » Güncel » Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi - Haber

Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi

Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildiMalatya'nın Akçadağ ilçesinde düzenlenen operasyonda 775 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

25.12.2019 09:52 | Son Güncelleme: 25.12.2019 09:53
'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi
Malatya'nın ilçesinde düzenlenen operasyonda 775 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.
İl Komutanlığı ekipleri, ilçeye bağlı Kozluca Mahallesi'nde sahte içki üretimi ile satış yapıldığı ihbarı üzerine harekete geçti. Ekiplerce tespit edilen adrese düzenlenen opersyonda 775 litre sahte içki, 2 kumar makinesi, bin paket kaçak sigara ele geçirildi. İçki ve diğer malzemelere el koyan jandarma, ismi açıklanmayan bir şüpheliyi de gözaltına aldı.
Malatya'da 775 litre sahte içki ile ele geçirildi

Jandarma, Akçadağ, Malatya, Güncel

Kaynak: DHA


Güncel

Son Dakika Haberleri

10:30   Mersin'de Kıbrıs gazilerine madalya ve berat verildi - Haber
10:30   Japon milletvekili rüşvet aldığı iddiasıyla gözaltına alındı - Haber
10:30   Asgari ücret tespit komisyonu yarın toplanıyor - Haber
10:30   Ankara'da FETÖ'ye 6 farklı operasyon: 131 gözaltı kararı - Haber
10:25   AK Partili yöneticiler trafik kazası geçirdi - Haber
09:58   Karın ağrısıyla hastaneye gitti, yarım kiloluk tümör alındı - Haber
09:54   Yerli "Robin Hood", düğün yapmak için para isteyen kadına kayıtsız kalmadı - Haber
09:49   Çorum'da yamaçtan kopan kayalar iki eve isabet etti - Haber
09:38   Cezaevindeki hükümlülere din ve ahlak bilgisi dersleri verilecek - Haber
09:09   Kar, Türkiye'yi etkisi altına alıyor! İstanbul ve Ankara da listede - Haber
25.12.2019 10:32:53