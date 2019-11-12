Haberler » 3. Sayfa » Malatya'da 788 polisle dev uygulama - Haber

Malatya'da 788 polisle dev uygulama

Malatya'da 788 polisin katıldığı dev uygulamada 4 bin 305 şahsın sorgulaması yapıldı.

12.11.2019 11:25 | Son Güncelleme: 12.11.2019 11:31Malatya'da 788 polisle dev uygulama
'da 788 polisin katıldığı dev uygulamada 4 bin 305 şahsın sorgulaması yapıldı.

Başta asayiş, terör ve narkotik olayları olmak üzere suç işleme amacında olanların caydırılması, aranan şahısların yakalanması, varsa suç delillerinin ele geçirilmesi amacıyla Türkiye güven huzur 2019-6 uygulaması Malatya'da 788 polisin katılımıyla yapıldı. Oluşturulan 5 ekip ve 1 dedektör köpeğinin katıldığı uygulamada, umuma açık yerler didik didik aranırken, sokak ve caddelerdeki insanların Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulaması yapıldı.Yapılan çalışmalarda, 4 bin 305 şahsın GBT'si sorgulanırken, 2 yoklama kaçağı, 2 basit yaralama, 1 trafik güveliğini tehlikeye sokma, 1 adam öldürme, 1 uyuşturucu madde bulundurmak suçundan olmak üzere 7 aranan şahıs yakalandı. Uygulamada, 599 araç, 221 iş yeri ve 50 metruk bina kontrol edildi. Denetimlerde 4 araç sürücüsüne 686 TL para cezası kesilirken, 1 adet paramatik makinesi, 3 gram bonzai maddesi ele geçirildi. Kontrollerde 1 şahsa adli işlem yapılırken, 1 kişi de gözaltına alındı. - MALATYA

Narkotik, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

HABER YORUMLARI
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
12:43 Pendik sapığının yakalanma anı kamerada
12:42 Fatih'te vurularak öldürülen şahsın katil zanlıları yakalandı
12:44 Sevgilisinden ayrıldığı için intihar girişiminde bulunan genci müzakereci polis kurtardı
12:38 Trafik polisini şehit eden sürücüye emsal ceza
12:36 İsrail Gazze'de bir motosikleti hedef aldı: 2 ölü
10:49 17 yaşındaki kıza çıplak fotoğraflarla şantaj yapan şahıs, polis tarafından yakalandı
10:32 Uyuşturucu operasyonunda yakalanan genç kız: Pişman değilim
00:08 Önce darp etti, sonra arabasına zarar verdi! Kadınların yol verme kavgası karakolda bitti
23:02 Eşinin yüzünü naylon poşet eritip yakan işkenceci koca tutuklandı
20:02 Malatya'da bir çift, sobadan sızan gazdan zehirlenerek hayatını kaybetti
11:06 Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan, tampon bölgede kalan DEAŞ'lı teröristle ilgili konuştu: Bizi ilgilendirmez
10:03 Son dakika: Cari denge Eylül'de 2,48 milyar dolar fazla verdi
12:11 Engin Fırat: "Fransa'ya karşı son dakikaya kadar savaşmalıyız"
21:57 Son dakika: Ankaragücü'nde Metin Diyadin dönemi bitti!
12.11.2019 12:49:53