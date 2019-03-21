Malatya
Cumhuriyet Başsavcılığınca oluşturulan "Adalet Ormanı"na bin fidan dikildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcılığı, Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğü ve Orman İşletme Müdürlüğü
iş birliğiyle Organize Sanayi Bölgesi
Beylerderesi mevkisindeki "Adalet Ormanı"nda ağaçlandırma çalışması yapıldı.
Bu kapsamda, denetimli serbestlik altında bulunan yükümlüler, Denetimli Serbestlik Şubesi ve cezaevi personeli tarafından hatıra ormanına bin fidan dikildi.
Malatya Cumhuriyet Başsavcısı Muhammet Savran, etkinlikte yaptığı konuşmada, Malatya Denetimli Serbestlik Müdürlüğünün kentte belirli periyotlarda fidan dikim etkinliği gerçekleştirdiğini söyledi.
Savran, çalışmada emeği geçenlere teşekkür etti.
Fidan dikimine Başsavcı Savran'ın yanı sıra Malatya Denetimli Serbestlik Müdürü Ali Kara
, savcı, hakim ve diğer adliye çalışanları da katıldı.
Başsavcı, Malatya, Güncel
Kaynak: AA