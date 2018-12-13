Malatya'da "Ailede Sabır" Konferansı Düzenlendi

Malatya
Büyükşehir Belediyesi Aile Danışma ve Destek Merkezi ile Kent Konseyi
Kadın Meclisi tarafından "ailede sabır" konulu konferans düzenlendi.
Özal Mahallesi'nde gerçekleşen konferansta sabrın, aile bağında güçlendirici etkisi anlatıldı.
Konferansta konuşan aile uzmanı ve sosyolog Elif Şengönül, sabrın her alanda güzel olduğunu belirtti.
Sabırlı olmanın aile içi iletişim ve çocukların yetiştirilmesinde önemli bir davranış modeli olduğunu dile getiren Şengönül, ebeveynler arasındaki doğru iletişimin sabırla sağlanması gerektiğini anlattı.
Şengönül, sabrın aile ilişkilerinin kurtarıcısı olduğunu ifade ederek, "Çocuklarımızı yetiştirirken onlara sabrı öğretmeliyiz ama bunu yaparken onlara örnek olmalıyız. Çocuğun aldığı sorumlulukları yerine getirmesi için onlara zaman tanımalıyız. Çocukların konuşmasına, kendilerini ifade etmelerine fırsat vermeliyiz." dedi.
Kent Konseyi,Malatya
13 Aralık 2018 Perşembe 12:34