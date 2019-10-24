Haberler » Güncel » Malatya'da akaryakıt hırsızlığı

Malatya'da akaryakıt hırsızlığı

Malatya'da araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

24.10.2019 14:56Malatya'da akaryakıt hırsızlığı
Malatya'da araçlardan akaryakıt çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, Yeşilyurt ilçesi Yakınca Mahallesi Özsan Sanayi Sitesi içerisindeki 2 araçtan akaryakıt çalınmasına ilişkin çalışma başlattı.
Çevredeki güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, hırsızlık şüphelilerinin C.K. ve S.G. olduğunu belirledi.
Ekipler, yaptıkları çalışma sonucu zanlıları yakalarken, araçların depolarından çalındığı tespit edilen 100 litre akaryakıta da el koydu.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Haberleri
15:12 Uşak'ta deprem ve afet tatbikatı
15:12 Hollanda'da tanıklık yapmak istemeyen muhabire gözaltı
15:12 Filistinli girişimciler Erciyes Teknopark'ta eğitim alıyor
15:12 "Türkiye'nin başarısını önce CHP sabote ediyor"
15:10 AK Parti Sözcüsü Çelik: "Ağır silahları ABD geri almalıdır"
15:10 - Suriye'de Devriye Gezen Rus Polisinin Görüntüleri Yayınlandı
15:10 Manisa Ruh Sağlığı Hastanesi'nde "masal terapisi" uygulaması
24.10.2019 15:13:28