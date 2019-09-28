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Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı

Malatya'da ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

28.09.2019 22:33Malatya'da ambulansla otomobil çarpıştı: 1 yaralı
Malatya'da ambulansla otomobilin karıştığı trafik kazasında 1 kişi yaralandı.

Kaza, Arguvan-Yazıhan karayolu üzerinde meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, M.S. idaresindeki 44 ABE 630 plakalı ambulans ile sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen 23 ES 230 plakalı otomobil çarpıştı.Çarpışmanın etkisiyle ambulans yol kenarındaki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kaza da ambulans sürücüsü hafif şekilde yaralandı.

Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralı şahsın Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındığı kazayla ilgili inceleme başlatıldı. - MALATYA

Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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