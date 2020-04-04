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Malatya'da ana caddeler boş kaldı

Malatya'da ana caddeler boş kaldı Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte Malatya'da ana caddeler olmak üzere kent merkezi büyük oranda boşaldı.

04.04.2020 14:33 | Son Güncelleme: 04.04.2020 14:34
Malatya 'da ana caddeler boş kaldı
MALATYA - Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler ile birlikte Malatya'da ana caddeler olmak üzere kent merkezi büyük oranda boşaldı.
20 yaş altı sokağa çıkma yasağı ile birlikte Malatya'da sokaklar da ciddi oranda yoğunluk azaldı. Önceki gün İnönü Caddesi, Kışla Caddesi ve Akpınar Meydanının da araç trafiğine kapatılması ile birlikte bugün şehir ciddi oranda sessizliğe büründü.
Yetkililerin zorunlu olmadıkça sokağa çıkılmaması uyarısı ve son yayımlanan genelgeler ile birlikte birçok işyerinin de kapalı olduğu kent meydanında güvenlik güçleri, temizlik görevlileri ve az sayıda vatandaşın dışarıda olduğu görüldü.
3 kişinin yan yana yürümesini de yasak olduğu kentte polis ekipleri de sık sık devriye gezerek halkı zorunlu olmadıkça dışarıda gezmemelerini istiyor. Malatya’da ana caddeler boş kaldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Genel

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Malatya'da ana caddeler boş kaldı
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