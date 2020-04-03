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Malatya'da ana caddeler trafiğe kapatıldı

Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Malatya'da trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu caddeler bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

03.04.2020 16:43 | Son Güncelleme: 03.04.2020 16:43
Malatya'da ana caddeler trafiğe kapatıldı
Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Malatya 'da trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu caddeler bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de gün boyu caddede anons yaparak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.

Korona virüs (Kovit-19) salgınına karşı tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da üst seviyede birçok önlem alındı. Malatya Valiliğinin aldığı karar ile kentte kalabalık gruplar halinde bulunulması yasaklanırken, kentin en işlek caddelerinden İnönü, Atatürk ve Akpınar Meydanı da bu sabah itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Sadece güvenlik güçleri ile itfaiye ve ambulansların geçebileceği caddelerde ise polis araçları gün boyu anonslar yaparak halkın zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını istiyor. Birçok vatandaş eldiven ve maske takarak önlem alırken, bazı vatandaşların ise önlem almadan dolaştıkları görülüyor.

Araç trafiğine kapanan caddeler drone ile havadan görüntülenirken, banka önlerinde de sosyal mesafenin korunması için bariyerlerle önlem alınıyor. - MALATYA

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Polis, Araç, Güncel
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