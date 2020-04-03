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Malatya'da ana caddeler trafiğe kapatıldı

Malatya'da ana caddeler trafiğe kapatıldı Polis gün boyu vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Malatya'da trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu caddeler bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı.

03.04.2020 17:26 | Son Güncelleme: 03.04.2020 17:29
Malatya 'da ana caddeler trafiğe kapatıldı
Polis gün boyu vatandaşları dışarı çıkmamaları konusunda uyarıyor
MALATYA - Korona virüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında Malatya'da trafik sirkülasyonunun yoğun olduğu caddeler bugün itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Polis ekipleri de gün boyu caddede anons yaparak zorunlu olmadıkça dışarı çıkılmaması konusunda vatandaşları uyarıyor.
Korona Virüs (Kovit-19) salgınına karşı tüm yurtta olduğu gibi Malatya'da üst seviyede birçok önlem alındı. Malatya Valiliği'nin aldığı karar ile kentte kalabalık olarak bulunulması yasaklanırken, kentin en işlek caddelerinden biri olan İnönü, Atatürk ve Akpınar Meydanı da bu sabah itibariyle araç trafiğine kapatıldı. Sadece güvenlik güçleri ile itfaiye ve ambulansların geçebileceği caddeler de ise polis araçları gün boyu anonslar yaparak halkı zorunlu olmadıkça sokağa çıkmamasını istiyor. Birçok Malatyalı vatandaş eldiven ve maske takarak önlem alırken, bazı vatandaşların ise önlem almadan dolaştıkları görülüyor.
Araç trafiğine yasaklanan caddeler drone ile de havadan görüntülenirken, banka önlerinde de sosyal mesafenin korunması için bariyerlerle önlem alınıyor. Malatya’da ana caddeler trafiğe kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: Malatya, Polis, Araç, Genel

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Malatya'da ana caddeler trafiğe kapatıldı
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