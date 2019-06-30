Malatya'da anız ve ot yangını

Malatya
'da meydana gelen ot, anız ve bahçe yangınlarında bin 180 dönümlük alan zarar gördü.
Edinilen bilgilere göre, büyük bir bölümü Akçadağ
ilçesinde olmak üzere Arguvan
ve Kale
ilçelerinde 36 ayrı noktada yangın çıktı. Yangınlar itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken, müdahaleler sırasından bir itfaiye eri yaralandı. Bine yakın meyve ağaçlarının da zarar gördüğü yangınlar sonrasında Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
Daire Başkanlığı yetkilileri vatandaşlara uyarıda bulunarak kurumuş otların yakılmamasını istedi. - MALATYA