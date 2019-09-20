Haberler » 3. Sayfa » Haber

Malatya'da Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait kitap ele geçirildi

Malatya'da Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait kitap ele geçirildiMALATYA - Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait olduğu belirlenen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirildi.

20.09.2019 19:32
Malatya'da Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait kitap ele geçirildi
MALATYA - Malatya'da jandarma ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait olduğu belirlenen 53 sayfalık el yazması kitap ele geçirildi.
Malatya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, tarihi eser kaçakçılığı yaptığı tespit edilen şahıslara yönelik Doğanşehir ilçesi Sürgü Mahallesi'nde gerçekleştirilen operasyonda 2 şüpheli gözaltına alındı. Şahıslarla birlikte, Mısır dönemine ait olduğu değerlendirilen papirüs kağıdına ikonografi ve el yazması ile yazılmış 53 sayfalık kitap ele geçirildi. Tarihi esere el konulurken, şüpheliler sorgulanmak üzere jandarma komutanlığına götürüldü.
Malatya'da Antik Mısır Uygarlığı dönemine ait kitap ele geçirildi

Jandarma, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
20:10 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 1 ölü, 4 yaralı
20:08 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:05 Arnavutköy'de bir evde dehşet: 4 ölü
20:04 Polisin 'dur' ihtarına uymadı bahçe duvarına böyle çarptı
20:01 Bursa'da çeşitli suçlardan aranan 30 kişi saklandıkları yerlerde yakalandı
19:59 6. kattan düşerek hayatını kaybeden Mehmet bebek toprağa verildi
19:58 Yasadışı yakıt üretimine şok operasyon: 1 milyon 495 bin litre biyodizel yakıt ele geçirildi