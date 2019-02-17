Malatya'da Apartman Balkonunda Yangın

Malatya
'da bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.
Alınan bilgiye göre, Battalgazi
ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye
ekipleri 3 araç ve 8 personelle yangına müdahale etti.
Evde kimsenin bulunmamasından dolayı itfaiye, yangını merdivenli araç yardımıyla dışarıdan müdahale ederek, söndürdü.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor.
İtfaiye,Malatya
Kaynak: AA