17 Şubat 2019, 15:03
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Malatya'da Apartman Balkonunda Yangın

Malatya

Malatya'da bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Malatya'da bir apartman dairesinin balkonunda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Battalgazi ilçesi Alacakapı Mahallesi'nde 4 katlı bir apartmanın ikinci katındaki dairenin balkonunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri 3 araç ve 8 personelle yangına müdahale etti.

Evde kimsenin bulunmamasından dolayı itfaiye, yangını merdivenli araç yardımıyla dışarıdan müdahale ederek, söndürdü.

Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme sürüyor. İtfaiye,Malatya
Kaynak: AA