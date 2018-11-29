Malatya'da Aranan 31 Kişi Yakalandı

Malatya
'da çeşitli suçlardan aranan 31 kişi yakalandı.
Malatya Emniyet Müdürlüğü
'nden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ve İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından belirlenen noktalarda ve yapılan şok uygulamalarda 3 bin 385 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusu yapıldı.
Uygulamalarda çeşitli suçlardan araması bulunan 31 kişi yakalandı.
Ekipler, uygulamalarda 450 aracı kontrol ederken, araçlarda 40 gram narkotik madde, 3 av tüfeği ve 13 av tüfeği kartuşu ele geçirdi.
Emniyet Müdürlüğü,Malatya
29 Kasım 2018 Perşembe 12:32