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Malatya'da aranan 62 şüpheli yakalandı

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakaladı.

10.03.2020 14:24 | Son Güncelleme: 10.03.2020 14:24
Malatya'da aranan 62 şüpheli yakalandı
Malatya 'da çeşitli suçlardan aranan 62 şüpheli yakaladı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Şubat-1 Mart tarihlerinde yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 62 şüpheliyi gözaltına aldı.
Şüpheliler, adli mercilere sevk edildi.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Güncel
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