Malatya'da Aranan 8 Kişi Yakalandı

29 Kasım 2018 Perşembe 14:10



29 Kasım 2018 Perşembe 14:10

Malatya İl Jandarma Komutanlığına bağlı timler, çeşitli suçlardan aranan 8 kişiyi yakaladı.Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik, kaçakçılık, istihbarat ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla genel uygulama yapıldı.Uygulamada 2 bin 696 kişinin kimlik sorgulaması yapıldı ve umuma açık 112 iş yeri denetledi.Kontroller sonucunda çeşitli suçlardan arandığı belirlenen 8 şüpheli yakalandı.Trafik yönünden de bin 192 aracının denetlendiği uygulamada, 22 araç sürücüsüne 12 bin 610 lira ceza uygulandı, 6 araç da trafikten men edildi.