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Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı

Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.

28.09.2019 13:28Malatya'da aranan FETÖ şüphelisi Eskişehir'de yakalandı
Malatya'da Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında aranan şüpheli, Eskişehir'de yakalandı.
Eskişehir Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Malatya Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında, Eskişehir 1. Ana Jet Üssü'nde görevliyken açığa alınan ve "silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan arama kaydı bulunan Astsubay Üstçavuş Ahmet B'nin kentte olduğunu belirledi.
Kent merkezinde saklandığı evde gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye gönderildi.
Şüpheli Ahmet B. savcılıktaki sorgusunun ardından sevk edildiği sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Eskişehir Emniyet Müdürlüğü, Eskişehir, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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