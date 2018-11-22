Malatya'da Aranan Kişi Yakalandı

Malatya
İl Jandarma
Komutanlığı'na bağlı ekipler, aranan kişiyi yakaladı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, jandarma ekipleri halkın huzur ve güveninin temini ile kamu düzeninin sağlanması için suç ve suçlularla mücadele kapsamında aranan şahısların yakalanmasına yönelik huzur uygulaması ile yol kontrolü yaptı.
Ekipler taş ve maden ocakları, işletmeler ile fabrikalar da kimlik kontrolü, kayıt dışı çalıştırma-çalışma ve aranan şahısların yakalanmasına yönelik denetimler yaptı.
İl Jandarma Komutanlığına bağlı asayiş, trafik ve patlayıcı madde imha timlerinin katılımıyla icra edilen uygulama neticesinde 4 bin 305 kişinin Genel Bilgi Taraması yapıldı. Aranan 1 kişi ise yakalandı.
Ekipler, bin 460 aracı denetleyerek, 34 araca 15 bin 631 lira ceza kesti. 9 araç ise trafikten men edildi.
Huzur,Jandarma,Malatya
22 Kasım 2018 Perşembe 17:02