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Malatya'da arazi yangını

Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 5 bin dönüm boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 7,5 saatte söndürüldü.

30.07.2019 20:56 Malatya'da arazi yangını
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, 5 bin dönüm boş arazide çıkan yangın, itfaiye ekiplerince 7,5 saatte söndürüldü.
İlçenin Günedoğru Mahallesi kırsalında henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle büyüdü.
Topraktepe Mahallesi'ne kadar yayılan ve 5 bin dönümlük alanda etkili olan yangın, haber vermesi üzerine olay yerine gelen Malatya Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri tarafından yaklaşık 7,5 saatte söndürüldü. Çalışmaya vatandaşlar da traktörleriyle destek verdi.
Doğanşehir Kaymakamı Murtaza Ersöz de olay yerine gelerek, söndürme çalışmasını takip etti.

Doğanşehir, İtfaiye, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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