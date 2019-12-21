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Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti

Malatya'da asansör boşluğuna düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

21.12.2019 23:44 | Son Güncelleme: 21.12.2019 23:59 Malatya'da asansör boşluğuna düşen şahıs hayatını kaybetti
'da asansör boşluğuna düşen 1 kişi hayatını kaybetti.

Olay, ilçesine bağlı Yenihamam Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Meydanı'nda bulunan bir iş hanından iddiaya göre kıraathane işleten Abdullah Bulut (56) 4'üncü kattan asansör boşluğuna düştü. Çevredeki esnafların durumu fark etmesi üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin 10 dakikalık bir çalışması sonunca bulunduğu yerden çıkarılan Abdullah Bulut'un hayatını kaybettiği belirlendi. ekiplerinin olay yerinde yaptığı çalışma sonrasında şahsın cenazesi Malatya Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Akpınar, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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