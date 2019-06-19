19.06.2019 14:32
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Malatya'da asayiş

Malatya

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.

Malatya'da çeşitli suçlardan aranan 28 şüpheli yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 10-16 Haziran tarihleri arasında yaptıkları uygulamalarda, haklarında yakalama kararı bulunan 28 şüpheliyi gözaltına aldı.

Yakalananlar arasında, haklarında daha önce mahkeme tarafından hüküm verilmiş olduğu tespit edilenler, adli mercilere sevk edildi.
300 kilogram kaçak çay ele geçirildi
Malatya'da 300 kilogram kaçak çay ele geçirildi.
Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince kaçakçılıkla mücadele kapsamında yapılan çalışmalar neticesi bir kişinin kaçak çay satışı yaptığı belirlendi.
Ekipler, belirlenen adrese yaptıkları operasyonda 300 kilogram kaçak çay ele geçirdi.
Bir şüpheliye ise yasal işlem yapıldı.
Kaynak: AA
Malatya, Güncel

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