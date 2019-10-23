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Malatya'da asayiş

Malatya'da çeşitli suçlar işleyerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.

23.10.2019 17:04Malatya'da asayiş
Malatya'da çeşitli suçlar işleyerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilenlere yönelik operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ve Yeşilyurt İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, "yağma, silahlı tehdit, kişi hürriyetinden yoksun kılma, 6136 Sayılı Kanuna muhalefet, uyuşturucu ve uyarıcı madde bulundurmak" suçlarını işleyerek haksız kazanç elde ettiği tespit edilen şüphelere yönelik operasyon düzenlendi.
Ekipler, operasyonda birçok suçtan arama kaydı bulunan M.U, S.U, S.U, Ş.S. ve Y.K'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin evlerinde yapılan aramada 2 ruhsatsız pompalı tüfek, 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 187 mermi, 2 kılıç, 5 bıçak, 1 muşta, 1 sopa, 8 adet uyuşturucu hap ve bir miktar esrar ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.

Emniyet Müdürlüğü, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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