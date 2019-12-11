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Malatya'da asayiş

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

11.12.2019 15:48 | Son Güncelleme: 11.12.2019 15:48Malatya'da asayiş
'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Hasanbey Caddesi'nde 8 Aralık'ta meydana gelen kesici aletle yaralama olayının firari şüphelisi E.U. ekiplerce yakalandı.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri ise fuhuş yapıldığı bilgisi üzerine bir adrese operasyon düzenledi. Operasyonda fuhuş yaptığı belirlenen evdeki iki kişiye 3 bin lira idari para cezası uygulandı.
Gasp Büro Amirliği ve Cinayet Büro Amirliğine bağlı ekipler ise Taştepe Caddesi üzerinde meydana gelen meskun mahalde ateş etme, genel güvenliği kasten tehlikeye sokma suçunun şüphelisi Ö.Y'yi olayda kullanmış olduğu pompalı tüfekle yakaladı.
Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı yaya ekipleri de 10 Aralık'ta Cezmi Kartay Caddesi üzerinde durumundan şüphelenerek durduğu bir kişinin üzerinden 1 kuru sıkı tabanca ve bu tabancaya ait 1 şarjör ve 12 mermi ele geçirdi.
Ahlak Büro Amirliği ekipleri ise Cezmi Karatay caddesi üzerinde şüphelenilerek durdurulan bir araçta yaptıkları aramada 1 kuru sıkı tabanca ile bir ruhsatsız av tüfeği ele geçirdi.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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