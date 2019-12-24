Haberler » Güncel » Malatya'da asayiş - Haber

Malatya'da asayiş

Malatya'da Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.

24.12.2019 11:46 | Son Güncelleme: 24.12.2019 11:46 Malatya'da asayiş
'da İlçe Emniyet Müdürlüğünce kent genelinde asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Battalgazi İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler şüphe üzerine durdurdukları otomobillerde yaptıkları aramada 3 ruhsatsız av tüfeği, 4,49 gram sentetik uyuşturucu, 65 adet uyuşturucu ve uyarıcı hap ele geçirdi.
Taştepe Mahallesinde yapılan uygulamada kimlik sorgulaması yapılan M.Ç'nin Malatya 1. Ağır Ceza mahkemesince "silahlı yağma" suçundan 6 yıl 1 ay 10 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan M.Ç, emniyetti işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Bulgurlu Mahallesi'nde açıktan hırsızlık olayına karışan 3 şüpheli yakalanarak, gözaltına alındı.
Ayrıca şüphelilerin hırsızlık malzemelerini sattıklarını beyan ettikleri hurdacı şahıs hakkında ise "suç eşyasını satın alma veya kabul etme" suçundan yasal işlem yapıldı.

Battalgazi, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:19   Kurum: "Ulusal Akıllı Şehirler Stratejisi ve Eylem Planı'nda 26 ana, 14 alt olmak üzere toplam 40... - Haber
13:19   Gezi davası'nda ara karar: kavala'nın tutukluluğuna devam kararı verildi - Haber
13:18   Kayseri'de uyuşturucu satıcılarına hapis cezası - Haber
13:14   Çelikhan'da Kamber Sucu güven tazeledi - Haber
13:12   Pakdemirli'den Karacabey'e destek sözü - Haber
13:00   Serviste unutularak hayatını kaybeden Alperen'in ölümünde kusurlu bulunan müfettişlerin yargılanmasına başlandı - Haber
12:17   Son dakika: Orman Genel Müdürlüğü: Karadeniz'de çıkan 58 farklı noktadaki yangınların 45'i kontrol altına alındı - Haber
11:57   Ekrem İmamoğlu ve babası hakkındaki 'dolandırıcılık' davası ertelendi - Haber
11:29   Narkotik köpeği, hoparlörün içinde 2 kilogram uyuşturucu buldu - Haber
10:31   Esed bombardımanından kaçan 120 bin Suriyeli, Türkiye sınırına dayandı - Haber
24.12.2019 13:21:27