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Malatya'da asayiş

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gasp zanlıları yakalandı, 4 kişiye ise fuhuştan işlem yapıldı.

25.12.2019 20:50 | Son Güncelleme: 25.12.2019 20:50 Malatya'da asayiş
İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan operasyonda gasp zanlıları yakalandı, 4 kişiye ise fuhuştan işlem yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp Büro Amirliği ekiplerince kent merkezinde cep telefonu gasp eden, 2 şüpheli yakalandı.
Ayrıca gasp edilen cep telefonunu satın alan iş yeri sahibi suça konu telefon ile birlikte aynı gün yakalandı.
Olaya karışan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Fuhuş operasyonu
Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmada bir adreste fuhuş yapıldığı tespit edildi. İki kadın ve iki erkek şüpheliye fuhuş konusuyla alakalı, idari işlem yapıldı.

Şüphelilere toplam 7 bin lira idari para cezası yazıldı.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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