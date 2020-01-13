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Malatya'da asayiş

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

13.01.2020 14:04 | Son Güncelleme: 13.01.2020 14:04Malatya'da asayiş
'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamada, aranan şahıslar yakalandı ve uyuşturucu madde ele geçirildi.
Ekipler, Zapçıoğlu Caddesi üzerindeki uygulamada, durumundan şüphelendiği bir kişinin yapılan Genel Bilgi Tarama (GBT) sorgulamasında uyuşturucu madde ticareti yapma ve sağlama suçundan 4 yıl 2 ay, basit yaralama suçundan 6 ay kesinleşmiş hapis cezası olduğunu tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsı, adli makamlara teslim etti.
Battalgazi ilçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler ise Çevreyolu Yonca Kavşağı üzerinde yaptığı uygulamada durumundan şüphelendiği bir aracı durdurmak istedi. ekiplerini görünce uygulama noktasından kaçan H.C. kısa sürede yakalandı.
Şüphelinin aracında yapılan aramada 193,76 gram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Öte yandan ekipler, yaptığı uygulamada olayla bağlantılı olduğu düşünülen bir aracı durdurdu. Araçta bulunan 2 şüpheliye yapılan GBT sorgusunda uyuşturucu madde ticaretinden kayıtları bulunduğunu belirlendi.
Polis ekipleri, şüpheli 2 şahsı, adli makamlara teslim etti.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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