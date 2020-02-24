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Malatya'da asayiş

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.

24.02.2020 12:46 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:04Malatya'da asayiş
'da polis ekiplerince asayiş uygulaması yapıldı.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, kent merkezinde Tevfik Temelli Caddesi üzerinde meydana gelen araç kurşunlama olayının şüphelisi Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Gasp ve Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.
Şüpheliyle birlikte 1 pompalı tüfek ele geçirildi.
Yine kent merkezinde Asayiş Şube Müdürlüğünce yapılan asayiş uygulamalarında 21,75 gram uyuşturucu madde, 104 uyuşturucu nitelikte hap, 2 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör, 11 mermi, 1 ruhsatsız tüfek ele geçirildi.
Asayiş uygulamalarında gözaltına alınan şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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