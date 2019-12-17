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Malatya'da Asayiş Uygulamaları

Malatya Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in göreve gelmesi ile birlikte kentteki suçları azaltma ve suçlularla mücadele için kurduğu özel timler, suça göz açtırmıyor.

17.12.2019 10:01 | Son Güncelleme: 17.12.2019 10:06Malatya'da Asayiş Uygulamaları
Emniyet Müdürü Ercan Dağdeviren'in göreve gelmesi ile birlikte kentteki suçları azaltma ve suçlularla mücadele için kurduğu özel timler, suça göz açtırmıyor. Pençe, Balyoz ve Güven timleri tarafından yapılan çalışmalar ile ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu maddesi ele geçirildi.

Malatya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde kurulan 'Balyoz' ekiplerince Şifa Mahallesinde yapılan uygulamada 1 şüpheli şahıstan 1 adet ruhsatsız tabanca ile 110 adet fişek ele geçirildi. Yine başka bir şahıstan da yine 1 adet tabanca ile 6 adet fişek ve bir miktar Bonzai uyuşturucu maddesi ile aparatı ele geçirildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü bir başka ekip ola 'Pençe 2' ekibi tarafından da Halep caddesi üzerinde yapılan çalışmalarda şüpheli bir şahsın üzerinden yapılan aramalarda 20 adet uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildi. Aynı ekip tarafından Battalgazi Caddesinde yapılan çalışmada ise şüpheli bir şahıstan 38 adet uyuşturucu nitelikte hap ele geçirildiği belirtildi.

Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı 'Güven 2' ekibi tarafından ise Cezmi Kartay Caddesi üzerinde durdurulan bir araç içinden yapılan aramada bir adet tabanca ile 8 adet fişek ele geçirildi.

Öte yandan Ahlak Büro Amirliği ekipleri tarafından ise bir adreste fuhuş yapıldığı ihbarı üzerine belirlenen adrese operasyon düzenledi. Ekipler, bir erkek ve bir bayan şahıs hakkında idari işlem başlatırken, toplamda 4 bin TL idari para cezası kesti. Bahse konu ikametin mühürlenmesi için ise ilgili kurumlarla gerekli yazışmaların yapıldığı belirtildi. - MALATYA

Ercan Dağdeviren, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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