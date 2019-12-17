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Malatya'da asayiş uygulamaları

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

17.12.2019 11:34 | Son Güncelleme: 17.12.2019 11:34Malatya'da asayiş uygulamaları
'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, ruhsatsız silahlar ve uyuşturucu haplar ele geçirildi.
Asayiş Şube Müdürlüğü bünyesinde oluşturulan "Balyoz" ekibinin Şifa Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, iki kişinin üzerinde yapılan aramada iki ruhsatsız silah, 116 mermi, bir miktar sentetik uyuşturucu yakalandı.
"Pençe- 2" ekibi ise Halep ve Battalgazi caddelerinde yaptığı uygulamalarda, iki kişinin üzerinde yaptığı arama 58 uyuşturucu hap ele geçirdi.
"Güven-2" ekibi de Cezmi Kartay Caddesi üzerinde şüphe üzerine durdurduğu bir araçta bir ruhsatsız silah ve 8 mermi yakaladı.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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