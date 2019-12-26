Haberler » Güncel » Malatya'da asayiş uygulamaları - Haber

Malatya'da asayiş uygulamaları

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

26.12.2019 16:24 | Son Güncelleme: 26.12.2019 16:24 Malatya'da asayiş uygulamaları
'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kent genelinde gerçekleştirilen uygulamalarda, aranan şahıs, esrar maddesi ve hırsızlık olayının şüphelileri yakalandı.
Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerinin Sanayi Sitesi'nde yaptığı uygulamada, durumundan şüphelendiği K.K'nin yapılan Genel Bilgi Tarama sorgulamasında hırsızlık suçundan 4 yıl 6 ay kesinleşmiş hapis cezası ve hırsızlık suçundan arandığını tespit etti. Ekipler, şüpheli şahsı adli makamlara teslim etti.
"Balyoz- 1" ekibi ise Şifa Mahallesi'nde yaptığı uygulamada, şüphe üzerine durdurduğu bir araçta 7,20 gram esrar maddesi ele geçirdi.
Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro ekipleri de kentte bulunan boş binaya hırsızlık amaçlı giren şüphelilerin olduğunun bilgisini aldı. Ekiplerin yaptığı incelemede boş binaya yakın bir yerde 3 şüphelinin 3 tekerlekli el arabasının içerisinde hurda malzemeler çaldıklarını tespit etti.
Hırsızlık Büro ekiplerinin yaptığı çalışma sonucu 3 şüpheli yakalandı.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

18:25   Filipinler'de Phanfone Tayfunu nedeniyle 16 kişi hayatını kaybetti - Haber
18:25   'Eşin gözaltında' yalanıyla 30 bin liralık altınını dolandırdılar - Haber
18:23   Jandarma At ve Köpek Eğitim Merkezi Komutanlığında sertifika töreni düzenlendi - Haber
18:22   2 MİLYON OYUNCAK İNCELENDİ; YENİ DÜZENLEME GELDİ - Haber
18:20   Vali Pekmez, halkla buluştu - Haber
16:58   Yabancı uyruklu şahıs, genç kadını çelme takarak yere düşürdü - Haber
16:53   16 yaşında, üzerinde 39 uyuşturucu hapla yakalandı - Haber
16:26   Rabia Naz'ın ölüm nedeni otopside belli oldu - Haber
15:41   Tunceli'de koruma altındaki yaban keçisini kaçak avcılar vurdu - Haber
15:13   Son dakika: AYM, Wikipedia'nın erişime engellenmesini hak ihlali saydı - Haber
26.12.2019 18:26:24