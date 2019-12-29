Haberler » Güncel » Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi - Haber

Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Türkiye'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Huzur Uygulaması" kapsamında Malatya Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayiş denetimi yapıldı.

29.12.2019 13:02 | Son Güncelleme: 29.12.2019 13:02 Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi
'de eş zamanlı olarak gerçekleştirilen "Türkiye Güven Uygulaması" kapsamında Emniyet Müdürlüğü ekiplerince, asayiş denetimi yapıldı.
Uygulamada 127 ekip, 693 personel görev aldı, 5 bin 852 kişinin kimlik sorgusu yapıldı, 3 yoklama kaçağı yakalandı.
Ekipler, 610 aracı denetleyerek, 8 araca 2 bin 6 lira ceza uyguladı, 77 metruk ev ile 276 umuma açık yer kontrol edildi, 11 iş yerine tutanak tutuldu.
Denetimlerde 128,16 gram esrar maddesi, 0,98 gram sentetik uyuşturucu, 14 uyuşturucu hap ile 10 sentetik hap ele geçirildi. 2 şüpheli gözaltına alındı.

Türkiye, Malatya, Huzur, Güncel

Kaynak: AA

Güncel

Son Dakika Haberleri

13:40   İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Muş'ta üs bölgesini ziyaret etti - Haber
13:39   Somali'deki terör saldırısı - Yaralıların sevk edilmesi - Haber
13:35   İstanbul Tüm Engelliler Derneği üyeleri İnönü'yü gezdi - Haber
13:33   Antalya'da 'baz istasyonu' tepkisi - Haber
13:33   Vicdansızların vurduğu sokak köpeği yavrularına kavuştu - Haber
13:19   Son dakika: Meteoroloji'den İstanbul için "turuncu" uyarı: Rüzgarın şiddeti 100 kilometreye kadar çıkacak - Haber
12:55   Murat İde'ye saldırıyla ilgili 6 kişi yakalandı - Haber
11:42   Süleymaniye Camii'ndeki restorasyonda ayetlerin sıralamasında hata yapıldı - Haber
10:25   Bakan Akar ve TSK'nın komuta kademesi sınırın sıfır noktasına gitti - Haber
10:18   Meclis'e giriş çıkış yapan araçlar için yeni dönem - Haber
29.12.2019 13:43:03