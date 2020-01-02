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Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Malatya'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

02.01.2020 10:38 | Son Güncelleme: 02.01.2020 10:38 Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi
'da polis ekiplerince asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekiplerce son 24 saatte yapılan asayiş uygulamasında uyuşturucu madde ve ruhsatsız silah ele geçirildi.
Ekipler, denetimler şüpheli gördükleri araç ve şahıslarda yaptıkları aramalarda, 16,5 gram esrar, 26 gram sentetik uyuşturucu, 34 uyuşturucu ve uyarıcı hap, 2 şişe sahte rakı ile 2 ruhsatsız tabanca, 16 mermi, 2 kuru sıkı tabanca, 3 ruhsatsız tüfek, 2 kesici alet ele geçirildi.
Ayrıca, hırsızlık şüphelisi 4 kişi yakalandı.
Asayiş uygulaması kapsamında toplam 19 şüpheli hakkında işlem yapıldı.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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