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Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi

Malatya'da polis ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.

09.01.2020 15:50 | Son Güncelleme: 09.01.2020 15:50Malatya'da asayiş uygulaması gerçekleştirildi
'da polis ekiplerince kent genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirildi.
İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı "Balyoz" ile "Huzur ve Güven" ekipleri, kent merkezinde şüpheli gördükleri bir otomobili durdurarak, arama yaptı, araçta yarı otomatik 2 ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.
Yine kent merkezinde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 4 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.
Cemal Gürsel Mahallesi'nde ise şüpheli görülen bir kişinin yapılan üst aramasında 2 yeşil reçeteye tabi uyuşturucu hap ele geçirildi.
Yapılan kimlik sorgusunda "uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak" suçlarından arandığı tespit edilen şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adli mercilere sevk edilecek.
Sivas Caddesi'ndeki denetimlerde ise şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 1ruhsatsız av tüfeği ele geçirildi.

Malatya, Polis, Güncel

Kaynak: AA

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