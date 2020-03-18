Malatya'da ATM tuşları 15 dakika ara ile dezenfekte edilecek
Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde, eczanelerce muhtaç vatandaşlara dezenfektan ihtiyacının giderilmesi konusunda yardımcı olunması ile banka ATM tuşlarının 15 dakika ara ile dezenfekte edilmesi kararı alındı.
18.03.2020 12:55 | Son Güncelleme: 18.03.2020 12:55
Malatya 'nın Doğanşehir ilçesinde, eczanelerce muhtaç vatandaşlara dezenfektan ihtiyacının giderilmesi konusunda yardımcı olunması ile banka ATM tuşlarının 15 dakika ara ile dezenfekte edilmesi kararı alındı.
Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında, Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, vatandaşları önemle ilgilendiren kararlar alındı. Toplantıda alınan kararlar ise şöyle oldu:
"İlçemizde bulunan bankalarda temizliğe üst seviyede dikkat edilmesi ve ATM tuşlarının 15 dakika ara ile dezenfekte edilmesi. Fırınların temizliği ve dezenfekte çalışmalarının sık sık yapılarak kontrol edilmesi. Eczanelerin dezenfektan satış fiyatlarının denetlenmesi ve eczanelerce muhtaç vatandaşlara dezenfektan ihtiyacının giderilmesi konusunda yardımcı olunması. Vatandaşlarımızın yoğun olarak işlem yaptığı kamu kurumlarının günlük sürekli olarak teizlenmesi ve dezenfekte edilmesi konularında kararlar alınmıştır." - MALATYA
Korona virüs (Kovid-19) salgınından vatandaşları korumak ve salgının yayılmasını engellemek amacıyla Doğanşehir İlçe Kaymakamı Halil İbrahim Köroğlu başkanlığında, Hıfzısıhha Kurulu Toplantısı yapıldı.
Toplantıda, vatandaşları önemle ilgilendiren kararlar alındı. Toplantıda alınan kararlar ise şöyle oldu:
"İlçemizde bulunan bankalarda temizliğe üst seviyede dikkat edilmesi ve ATM tuşlarının 15 dakika ara ile dezenfekte edilmesi. Fırınların temizliği ve dezenfekte çalışmalarının sık sık yapılarak kontrol edilmesi. Eczanelerin dezenfektan satış fiyatlarının denetlenmesi ve eczanelerce muhtaç vatandaşlara dezenfektan ihtiyacının giderilmesi konusunda yardımcı olunması. Vatandaşlarımızın yoğun olarak işlem yaptığı kamu kurumlarının günlük sürekli olarak teizlenmesi ve dezenfekte edilmesi konularında kararlar alınmıştır." - MALATYA
Kaynak: İHA
Etiketler : Doğanşehir, Malatya, ATM, Güncel
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