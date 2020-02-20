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Malatya'da av tüfeği çalan 3 çocuk yakalandı

Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde av tüfeği çaldıkları iddia edilen 3 çocuk yakalandı.

20.02.2020 15:22 | Son Güncelleme: 20.02.2020 15:41Malatya'da av tüfeği çalan 3 çocuk yakalandı
'nın ilçesinde av tüfeği çaldıkları iddia edilen 3 çocuk yakalandı.
Alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Kuşdoğan Mahallesi'nde Hüseyin Ünver'in evindeki av tüfeğinin çalınması üzerine çalışma başlattı.
Jandarma ekipleri yaptıkları istihbarat çalışması neticesinde şüpheliler A.D (14), M.D (17) ve E.D'nin (15) av tüfeğini çalarak, Kuşdoğan Mahallesi'nde bir bahçedeki su kuyusuna attığını belirlendi.
Kuyudan çıkarılan av tüfeği sahibine teslim edildi.
Şüpheliler A.D, M.D ve E.D jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Yeşilyurt, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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