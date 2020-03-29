Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Malatya'da babasıyla tartışan şahıs oturdukları evi ateşe verdi

Malatya'da babasıyla tartışan şahıs oturdukları evi ateşe verdi Malatya'da babasıyla tartışan bir kişi oturdukları evi ateşe verdi.

29.03.2020 23:12 | Son Güncelleme: 29.03.2020 23:13
Malatya 'da babasıyla tartışan şahıs oturdukları evi ateşe verdi
MALATYA - Malatya'da babasıyla tartışan bir kişi oturdukları evi ateşe verdi.
olay, Battalgazi ilçesine bağlı Zafer Mahallesi'nde meydana geldi.
Edinilen bilgilere göre, psikolojik sorunları bulunduğu iddia edilen G.A. henüz bilenmeyen bir nedenden dolayı babasıyla tartıştı.Tartışmanın ardından eline aldığı bıçakla babasını tehdit ederek evden gitmesini isteyen şahıs daha sonra oturdukları evin perdelerini ateşe vererek evden kaçtı.
İhbar üzerine olay yerine polis,sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.İtfaiye ekiplerinin zamanında müdahalesiyle yangın büyümeden söndürülürken, G.A. Mahalle Bekçileri tarafından kısa sürede yakalanarak etkisiz hale getirildi.
Gözaltına alınan G.A. ekipler tarafından polis merkezine götürülürken, olayla ilgili inceleme başlatıldı. Malatya’da babasıyla tartışan şahıs oturdukları evi ateşe verdi

Kaynak: İHA

Etiketler: Zafer Mahallesi, Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa

Haberin Videosu :

Malatya'da babasıyla tartışan şahıs oturdukları evi ateşe verdi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haberler ›› 3. Sayfa ››Malatya'da babasıyla tartışan şahıs oturdukları evi ateşe verdi - Haberler
Yorumlar

3. Sayfa Manşet

Haberler

Son Dakika 3. Sayfa Haberleri

23:46: Kuşların yumurtlama döneminde Göksu Deltası alev alev yandı - Haberler 23:44: Covid-19: Ölenlerin sayısının bine yaklaştığı New York'ta mağazalar yağmalamaya karşı önlem alıyor - Haberler 23:36: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı böyle dinledi - Haberler 23:36: Mezarlıkta korkutan kadın çığlığı - Haberler 23:34: ABD Başkanı Trump: Harry ve Meghan'ın güvenliği için ödeme yapmayacağız - Haberler 23:07: İçişleri Bakanı Soylu: Salgın nedeniyle Yunanistan sınırındaki mültecileri geri gönderme merkezlerine aldık 22:49: Süleyman Soylu'nun canlı yayınına kedi girdi - Haberler 22:41: Cumhurbaşkanı Erdoğan, Granada'da okunan ezanı dinledi - Haberler 22:14: İsrail'de koronavirüs bulaşan hasta sayısı 4 bin 247'ye ulaştı - Haberler 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 21:54: Halk Sağlığı Uzmanı Prof. İlhan: Türkiye'de koronavirüs ölüm hızı yüzde 1,4 - Haberler