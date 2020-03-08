Malatya'da balkon duvarı çöktü: 1 ölü
Malatya'da balkonun çökmesi sonucu zemine düşen engelli bir kadın hayatını kaybetti.
08.03.2020 15:02 | Son Güncelleme: 08.03.2020 15:02
Malatya 'da balkonun çökmesi sonucu zemine düşen engelli bir kadın hayatını kaybetti.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutlu Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında ikamet eden 3 çocuk annesi Zeynep Şavur (66) evinin balkonuna çıktı.
Şavur, balkonun henüz belirlenemeyen nedenle çökmesi sonucu zemine düştü. Zemine düşen yaşlı kadını görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Zeynep Şavur'un cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MALATYA
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Üçbağlar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mutlu Sokak içerisinde bulunan 4 katlı bir apartmanın son katında ikamet eden 3 çocuk annesi Zeynep Şavur (66) evinin balkonuna çıktı.
Şavur, balkonun henüz belirlenemeyen nedenle çökmesi sonucu zemine düştü. Zemine düşen yaşlı kadını görenler durumu polis, sağlık ve itfaiye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri Zeynep Şavur'un hayatını kaybettiğini belirledi.
Zeynep Şavur'un cenazesi cumhuriyet savcısının ve polis ekiplerinin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Malatya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. - MALATYA
Kaynak: İHA
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Etiketler : Battalgazi, Malatya, 3. Sayfa
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