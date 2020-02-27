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Malatya'da basketbolun küçük şampiyonları belli oldu

Vali Galip Demirel Ortaokulu kız basketbol takımı Okullar arası basketbol turnuvasında Malatya il birincisi oldu.

27.02.2020 12:34 | Son Güncelleme: 27.02.2020 12:34Malatya'da basketbolun küçük şampiyonları belli oldu
Vali Galip Demirel Ortaokulu kız basketbol takımı Okullar arası basketbol turnuvasında il birincisi oldu.

Vali Galip Demirel Ortaokulu kız basketbol takımı 11-21 Şubat 2020 tarihlerinde yapılan okullar arası küçük kızlar basketbol müsabakalarında tüm maçları kazanarak Malatya il birincisi oldu. Kupasını alan Vali Galip Demirel Ortaokulu, 19-22 mart 2020 tarihlerinde Malatya'da yapılacak olan grup müsabakalarında Malatya'yı temsil edecek.

Vali Galip Demirel Ortaokulu Okul Aile Birliği Başkanı Osman Gönültaş yaptığı açıklamada,"Müsabakalarda büyük başarı gösteren öğrencilerimizi beden eğitimi öğretmenimizi desteklerini esirgemeyen okul idarecilerini öğretmenlerini ve okul aile birliğini tebrik ederiz"diye konuştu - MALATYA

basketbol, Malatya, Spor

Kaynak: İHA

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