Malatya'da bayramda toplu ulaşım ücretsiz

Malatya
'da Kurban Bayramı boyunca toplu ulaşım ücretsiz olacak.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, 11-14 Ağustos tarihleri arasında kutlanacak Kurban Bayramı için bir dizi tedbirler alan Büyükşehir Belediyesi, vatandaşların sorunsuz bir bayram geçirmesi için 7/24 hizmet verecek.
Kurban Bayramı süresince özel halk otobüsleri hariç Büyükşehir Belediyesi MOTAŞ'a ait toplu taşıma araçları ücretsiz hizmet verecek.
Ayrıca MOTAŞ tarafından arife günü itibariyle Şehir Mezarlığı ile Alibaba ve Karababa Mezarlıklarını ziyaret edecek vatandaşların mağduriyet yaşamaması için ücretsiz ek seferler düzenlenecek.
Büyükşehir Belediyesi sorumluluğunda bulunan hizmet birimleri de bayram süresince mesai yapacak. Vatandaşlar karşılaştıkları sorunlar için Büyükşehir Belediyesi Çağrı Merkezini (444 51 44) arayabilecekler.
Bayram hazırlıkları kapsamında ana caddeler üzerinde bulunan camilerin avluları ve bayram namazı kılınacak dış mekanlar da yıkanarak, cami çevrelerinde gerekli bakım ve temizlik yapıldı.
Ayrıca, şehitliklerin bakım ve temizlikleri yapılarak, bayramın ilk günü gül suyu sıkılacak.
Zabıta ekipleri tarafından da belirlenen alanlar dışında hayvan satışına izin verilmeyecek.
Yasak kesim alanlarında kesim yapanlar hakkında zabıta ekipleri gerekli yasal işlemleri yapacak. Canlı Hayvan Pazarında 7/24 esasına göre çalışacak zabıta ekipleri insan sağlığını tehlikeye atacak hiçbir uygulamaya izin vermeyecek.
Şehir Mezarlığı başta olmak üzere kent merkezinde dilencilere karşı önlemler alınacak.
Belediye bağlı şirket olan Malatya Ekmek Gıda Sanayi ve Ticaret A.Ş. (MEGSAŞ) ekmek satış büfeleri de Kurban Bayramı'nın 1. günü hariç diğer 3 gün vatandaşlara hizmet vermeye devam edecek.