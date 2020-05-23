MALATYA'DA BAYRAMIN GÖZDESİ 'KAYISI ŞEKERİ'

MALATYA'da, birçok alanda kayısı 30 farklı şekilde işlenerek Ramazan Bayramı'nda şeker olarak ikram ediliyor.

23.05.2020 08:33 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:38
MALATYA'da, birçok alanda kayısı 30 farklı şekilde işlenerek Ramazan Bayramı'nda şeker olarak ikram ediliyor. Hem yerli halk hem de çevre illerdeki vatandaşlar ise kayısı şekerine ilgi gösteriyor.
Dünyada 17 milyonluk kayısı ağacı varlığının 8 milyonluk kısmının bulunduğu Malatya'da, yaklaşık 50 bin aile geçimini bu üründen sağlıyor. 'Dünyanın kayısı başkenti' olarak anılan kentte, kayısının yanı sıra çekirdeği de değerlendiriliyor. Malatya'da üretilen kuru kayısı dünyanın birçok ülkesine ihara edilirken, kayısının her şeyi değerlendiriliyor. Kayısı çikolatası, kayısı lokumu, kayısı drajesi ve 30 çeşit kayısıdan yapılan şekerlemeler bayramda Malatyalıların en çok tercih ettiği ürünler arasında yer alıyor. Kiloları 20 ile 300 TL arasında satılan kayısılı ürünler, Malatya'nın yanı sıra il dışına da gönderiliyor. Koronavirüs salgını dolayısıyla vatandaşlar dışarıya çıkmadığı için dükkanlarında satış yapamayan kayısı satıcısı, ürünlerinin satışını internet üzerinden yapıyor. Kayısının koronavirüsten etkilenmediği kentte kayısı pilav, baklava, şeker, hoşaf, sucuk, döner ve birçok yiyecekte kullanılıyor.
Kentte Şire Pazarı'daki, kayısı satıcıları ise Malatya'da bayramlarda markalı çikolatalar yerine kayısıdan elde edilen şekerlemelerin tercih edildiğini söyledi. Kayısıdan elde edilen şekerlemeleri alan vatandaşlar her bayramda olduğu gibi bu bayramda da kayısıdan elde edilen ürün aldığını dile getirdi.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
MALATYA’DA BAYRAMIN GÖZDESİ ’KAYISI ŞEKERİ’

Kaynak: DHA

Etiketler: Ramazan Bayramı, Malatya, Güncel, Haber

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