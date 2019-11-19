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Malatya'da bazı mahallelerde 13 saatlik su kesintisi yapılacak

Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı mahallerde 13 saatlik su kesintisi yapacağı açıklandı.

19.11.2019 15:32 | Son Güncelleme: 19.11.2019 15:32Malatya'da bazı mahallelerde 13 saatlik su kesintisi yapılacak
Malatya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürlüğünün içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle bazı mahallerde 13 saatlik su kesintisi yapacağı açıklandı.
Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, MASKİ'nin Alibaba, Karababa ve Karahan içme suyu depoları isale hattı bağlantı çalışmaları nedeniyle 21 Kasım perşembe günü 06.00-18.00 saatleri arasında içme suyu kesintisi yapılacak.
Alacakapı, Bahçelievler, Boran, Hasırcılar, Karabağlar, Karahan, Kemerköprü, Meydanbaşı, Toygar ve Yeni Mahalle'sinde, 21 Kasım perşembe günü 06.00-18.00 saatleri arasında 13 saatlik su kesintisi uygulanacak.
Açıklamada abonelerin mağdur olmamaları için gerekli önlemleri almaları istendi.

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Kaynak: AA

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