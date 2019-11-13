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Malatya'da bebek maması kavanozunda kokain ele geçirildi

Malatya'da düzenlenen operasyonda, içerisinde bebek maması bulunan kavanozda 25,65 gram kokain ele geçirildi, şüpheli kadın gözaltına alındı.

13.11.2019 12:16 | Son Güncelleme: 13.11.2019 12:16Malatya'da bebek maması kavanozunda kokain ele geçirildi
'da düzenlenen operasyonda, içerisinde bebek maması bulunan kavanozda 25,65 gram kokain ele geçirildi, şüpheli kadın gözaltına alındı.
Kentte uyuşturucu ticareti yapan, nakleden, bulunduran şahıs ve grupların yakalanmasına yönelik çalışma yapan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 'dan Malatya'ya uyuşturucu madde sevk edeceği bilgisine ulaşarak, şüpheli Ş.E'yi takibe aldı.
Halep Caddesi üzerinde gözaltına alınan şüphelinin üzerinde yapılan aramada, bebek maması kavanozunun içinde 25,65 gram kokain ele geçirildi.
Zanlının, emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Diyarbakır, Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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