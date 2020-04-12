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Malatya'da belediye ekmeği evdekilere 50 kuruştan satılıyor

Malatya'da belediye ekmeği evdekilere 50 kuruştan satılıyorMALATYA'da, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehir belediyesi tarafından üretilen ve normalde 1 lira 10 kuruştan satılan ekmek, 50 kuruştan satılmaya başlandı.

12.04.2020 14:23 | Son Güncelleme: 12.04.2020 14:28
Malatya 'da belediye ekmeği evdekilere 50 kuruştan satılıyor
MALATYA'da, sokağa çıkma yasağının başlamasının ardından büyükşehir belediyesi tarafından üretilen ve normalde 1 lira 10 kuruştan satılan ekmek, 50 kuruştan satılmaya başlandı. Ekmek satışı, oluşturulan ekipler tarafından sokak sokak gezilerek yapılıyor. Koronavirüs salgını önlemleri kapsamında, 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ilan edilmesinin ardından yasak kapsamında Malatya'da da halk evlerinde kaldı. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından üretilen Malatya Ekmek'in satış ve dağıtımı için ise 35 ekip oluşturuldu. Ekmeği araçlara yükleyen ekipler, mahallelere giderek anonslar ile satış yapıyor. Ekmek almak isteyenler, anonsun ardından sokağa inerek satın alıp, yeniden evlerine dönüyor. Evlerinden çıkamayacak olanların ise ekmekleri evlerine bırakılıyor.
Sokağa çıkma yasağının ilk gününde 130 bin ekmek satışı yapıldığını belirten yetkililer, indirimli satışların gün boyu süreceğini söyledi. Ekmek alan vatandaşlar da hizmeti olumlu bulduklarını belirtti. Malatya’da belediye ekmeği evdekilere 50 kuruştan satılıyor

Kaynak: DHA

Etiketler: Malatya, Güncel
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