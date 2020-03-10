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Malatya'da belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü

Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi kapsamında dikilen çiçekleri 2 karganın sökmesi cep telefonuyla kaydedildi.

10.03.2020 13:26 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:26
Malatya'da belediyenin diktiği çiçekleri kargalar söktü
Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından çevre düzenlemesi kapsamında dikilen çiçekleri 2 karganın sökmesi cep telefonuyla kaydedildi.
Kent merkezinde Çevreyolu Sanayi Kavşağına, Malatya Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından çevre düzenlemesi kapsamında çiçek dikildi. Alana konan 2 karga ise bu çiçekleri tek tek söktüğü görüldü. Kargaların çiçekleri sökme anı ise bölgeden geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu ile kaydedildi.
Görüntülerde 2 karga, çiçekleri tek tek sökerek yere bıraktığı anlar yer aldı.

Kaynak: AA

Etiketler : Malatya, Güncel
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