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Malatya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu

Malatya'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki kişinin bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri, 3 hastaya nakledildi.

26.11.2019 12:50 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:56Malatya'da beyin ölümü gerçekleşen kişinin organları 3 hastaya umut oldu
'da geçirdiği trafik kazası sonucu beyin ölümü gerçekleşen 63 yaşındaki kişinin bağışlanan böbrekleri ve karaciğeri, 3 hastaya nakledildi.
Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kentte 14 Kasım'da geçirdiği trafik kazası sonucu ağır yaralanan ve hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören 63 yaşındaki C.A'nın, 22 Kasım'da beyin ölümü gerçekleşti.
Ailesi, C.A'nın organlarını bağışlama kararı aldı.
Ardından Sağlık Bakanlığı Ulusal Koordinasyon Merkezi ile temasa geçilerek, uygun hastalar belirlendi.
C.A'nın böbrekleri ve karaciğeri, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezi ile Harran Üniversitesinden gelen doktorlar tarafından alındı.
Böbrekler, İnönü Üniversitesi Turgut Özal Tıp Merkezinde 2 hastaya, karaciğer ise Harran Üniversitesinde bir hastaya nakledildi.

Malatya, Güncel

Kaynak: AA

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