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Malatya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı

Malatya'da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

26.08.2019 00:17 Malatya'da bıçaklı kavga: 1'i ağır 2 yaralı
Malatya'da iki grup arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1'i ağır 2 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Orduzu Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Aslantepe Sokak içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışan iki grup arasında kavga çıktı. Bıçakların da kullanıldığı kavgada Yunus Y. ile Muhammed Y. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Turgut Özal Tıp Merkezi'ne kaldırılan yaralılardan Muhammed Y.'nin sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenilirken polis ekipleri şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Orduzu, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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