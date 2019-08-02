Haberler» 3. Sayfa» Haber

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da iki akraba arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

02.08.2019 13:27 Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Malatya'da iki akraba arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Battalgazi Mahallesi Öğretim Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, sokakta ailevi sebeplerden dolayı tartışmaya başlayan E.K. ile İ.B. arasındaki sözlü tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Kavgada İ.B. tarafından bıçaklanan E.K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken, İ.B. olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri İ.B.'yi yakalamak için çalışma başlattı. Yaralı E.K. ise Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Olayla ilgili inceleme sürüyor. - MALATYA

Battalgazi, Malatya, Polis, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

YORUMLAR
Son Dakika 3. Sayfa Haberleri
15:36   Ambulans ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
15:32   Balıkesir'de otobüs yangını: 5 ölü
15:30   Kafası beton piknik masasına sıkışan ineği itfaiye kurtardı
15:29   Çocuklara ve yaşlılara bakmak için geldiler, fuhuş batağına düştüler
15:25   Yaşlı adama çarptı, kartvizitini görgü tanıklarına bırakıp gitti
15:25   Terme Ali Korkmaz için seferber oldu
15:20   İşsizim dedi, kucağındaki çocuğu ile cama çıktı