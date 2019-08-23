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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralıMALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

23.08.2019 18:58
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
MALATYA - Malatya'da iki kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.
Olay, Battalgazi ilçesine bağlı Büyük Hüseyinbey Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Cezmi Karatay Caddesi üzerinde bir iş hanı içerisinde henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü tartışmaya başlayan M.K. ile M.S. arasında yaşanan bıçaklı kavgada M.K. sol bacağına aldığı 4 bıçak darbesiyle yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan M.K., Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
M.K.'yı bıçakla yaraladıktan sonra olay yerinden kaçan M.S., polis ekiplerince olayda kullandığı suç aleti ile birlikte yakalanarak gözaltına alındı.
Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Battalgazi, Malatya, Polis, kavga, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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