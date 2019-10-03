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Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı

Malatya'da 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

03.10.2019 08:15Malatya'da bıçaklı kavga: 1 yaralı
Malatya'da 2 kişi arasında yaşanan bıçaklı kavgada 1 kişi yaralandı.

Olay, Yeşilyurt ilçesine bağlı İnönü Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre; İstasyon Caddesi mevkiinde B.D. ile B.Ç. arasında henüz bilinmeyen bir sebepten ötürü çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Kavgada B.D., bacağına aldığı bıçak darbesi sonucunda yaralandı. Kendi imkanları ile Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesine giden B.D. tedavi altına alınırken, olayın şüphelisi B.Ç. olayda kullandığı suç aleti ile birlikte polis ekiplerince kısa sürede yakalanarak gözaltına alındı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. - MALATYA

İnönü mahallesi, Yeşilyurt, Malatya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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